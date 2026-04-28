Fondazione CR Firenze approva il consuntivo 2025 | avanzo record da 119 milioni +16,7%
Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025. La riunione si è svolta oggi sotto la presidenza di Bernabò Bocca, con il parere favorevole dell’Assemblea dei Soci espresso il 21 aprile. Il bilancio si chiude con un avanzo di 119 milioni di euro, segnando un incremento del 16,7% rispetto all’anno precedente.
Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito oggi sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025, dopo il parere favorevole espresso dall’Assemblea dei Soci il 21 aprile.L’esercizio si è chiuso con un avanzo di 119 milioni di euro, in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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