Una rete contro il degrado L’ordinanza del sindaco scatta in zona stazione

Il sindaco ha firmato un’ordinanza contro il degrado nella zona della stazione storica. La misura nasce dai problemi di abbandono e vandalismo che si sono intensificati negli ultimi mesi, con rifiuti sparsi e atti di vandalismo frequenti. La nuova regola prevede controlli più severi e interventi di pulizia nelle strade di piazzale Marconi, dove si concentra il problema. L’obiettivo è migliorare la vivibilità e la sicurezza, coinvolgendo anche la gestione della viabilità. La decisione mira a riqualificare l’area e a ridare ordine alla zona.

Forte iniziativa, che coinvolge anche la viabilità, nelle strade intorno alla Stazione storica del centro, in piazzale Marconi. Da ieri, fino al 31 agosto sarà infatti chiuso il passaggio ciclopedonale che collega via Chiesi a viale IV Novembre: a mezzo ampio sistema di reti metalliche onde interdire in toto il traffico. Il provvedimento si è reso necessario per contrastare le tante situazioni di degrado e di spaccio di stupefacenti, da tempo abituali e oggetto anche di recenti istanze presentate da molti residenti della zona. Il tutto è ratificato da un' ordinanza del sindaco di Reggio, Marco Massari, che nasce, oltre che dall'ascolto delle doglianze degli abitanti, pure dal riscontro delle attività svolte quotidianamente dalle forze dell'ordine, compresa la Polizia Locale, che hanno evidenziato situazioni di bivacco e di marginalità, nonché il prevalere di contesti di illegalità nell'area interessata.