Fingono di chiedere indicazioni stradali agli automobilisti per derubarli | 3 arresti a Salerno

A Salerno, quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver messo in atto un metodo per derubare automobilisti fingendosi in difficoltà nel chiedere indicazioni stradali. Tre di loro sono state messe agli arresti domiciliari, mentre un quarto ha l'obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno confermato che le persone coinvolte utilizzavano questa tattica per perpetrare i furti.

Tre ai domiciliari, un quarto con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: fingevano di chiedere informazioni agli automobilisti e li derubavano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fingevano di chiedere indicazioni per distrarre gli automobilisti: sgominata banda di ladriQuattro persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine su furti e utilizzo illecito di carte di pagamento tra Salerno e... “Parcheggia il cellulare”: l’invito agli automobilisti per prevenire gli incidenti stradaliIl messaggio durante un incontro sulla sicurezza stradale organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli all’Istituto alberghiero Cavalcanti Si è... Approfondimenti e contenuti Fingono di chiedere indicazioni stradali agli automobilisti per derubarli: 3 arresti a SalernoTre ai domiciliari, un quarto con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: fingevano di chiedere informazioni agli automobilisti e li derubavano ... fanpage.it Fingono di chiedere indicazioni stradali, poi le rubano la borsa dall'autoLadri in azione a Cava de' Tirreni, con una scusa rubano la borsa dall'auto di una donna. Alla vittima erano state chieste informazioni ... msn.com