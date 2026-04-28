Filippo Mariani è il nuovo vicepresidente della Provincia

Filippo Mariani è stato nominato vicepresidente della Provincia di Pescara. La nomina arriva dopo aver svolto attività nel territorio, riconoscendo il suo impegno nel ruolo. La Provincia ha comunicato ufficialmente la scelta, senza ulteriori dettagli sul processo decisionale. L’incarico è stato assegnato in un momento di cambiamenti all’interno dell’amministrazione locale.

di Pescara. Un incarico che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e dell’impegno portato avanti sul territorio. Nel suo messaggio, il vicepresidente ha espresso gratitudine al presidente Giorgio De Luca per la fiducia.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Franco Di Cecilia è il nuovo vicepresidente della Provincia di AvellinoIl presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha nominato il nuovo vicepresidente. Provincia, Tarantino assegna le deleghe. Morciano nuovo vicepresidenteCon proprio decreto il presidente in carica ha suddiviso le varie aree d’intervento tra otto consiglieri di Palazzo dei Celestini, mentre si occuperà... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Provincia di Pescara: Mariani di Alanno è il vice del presidente De Luca; Il Gallo canta a Vallefoglia: La D è nostra. Tiboni e Mariani: E’ una vittoria da eroi. Filippo Mariani è il nuovo vicepresidente della ProvinciaUn ringraziamento sentito è stato rivolto anche ai tanti amministratori locali, il cui contributo quotidiano costituisce una risorsa fondamentale per la comunità provinciale. Un percorso istituzionale ... ilpescara.it Chi è Filippo Maria Bruni, il marito di Nathaly CaldonazzoL’avevamo vista raggiante a Verissimo dove, intervistata da Silvia Toffanin, aveva annunciato con grande gioia le nozze con il nuovo compagno. Adesso non solo c’è la data, quella del 24 aprile 2026, ... dilei.it Filippo Mariani è il nuovo Vicepresidente della Provincia di Pescara. Un incarico che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e dell’impegno portato avanti sul territorio. Nel suo messaggio, il Vicepresidente ha espresso gratitudine al Pre - facebook.com facebook