Fiamme divorano l’hotel abbandonato a Mongiove | scatta l’allarme

Nella giornata del 25 aprile, un incendio ha coinvolto un hotel dismesso a Mongiove, consumando gran parte dei locali dell'edificio abbandonato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, e i Carabinieri di Patti, impegnati a raccogliere elementi per chiarire le cause dell’incendio. Le forze dell'ordine stanno verificando se si tratti di un incidente o di un atto doloso.

? Cosa sapere Incendio distrugge locali di un hotel dismesso a Mongiove il 25 aprile.. I Carabinieri di Patti indagano sulle cause del rogo per escludere atti dolosi.. Il 25 aprile, intorno alle ore 13, le fiamme hanno colpito una vecchia struttura alberghiera dismessa situata in via Grotte a Mongiove, nel territorio di Patti. L’incendio ha interessato alcuni locali dell’edificio ormai non più operativo. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando il fuoco ha iniziato a divorare gli spazi interni della proprietà abbandonata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Messina, mobilitando una squadra del Distaccamento di Patti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme divorano l’hotel abbandonato a Mongiove: scatta l’allarme Notizie correlate Incendio in hotel dismesso a Mongiove di Patti, intervento dei vigili del fuoco: struttura messa in sicurezzaIntervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina nel primo pomeriggio del 25 aprile per un incendio sviluppatosi all’interno di una... Trovano un trolley abbandonato davanti a Palazzo Chigi, scatta l’allarme bomba: tensione alle stelle, intervengono gli artificieriGli artificieri stanno intervenendo per un trolley abbandonato a Largo Chigi, a Roma, davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo dove...