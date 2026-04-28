Festival della Cultura Umanistica a Figline Valdarno

Si è svolto a Figline Valdarno il Festival della Cultura Umanistica, evento dedicato alla promozione delle discipline umanistiche e alla riflessione sul ruolo della scuola nella formazione dei cittadini. La manifestazione ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni, con incontri, conferenze e attività rivolte a approfondire temi legati alla cultura, alla storia e all’educazione. L’obiettivo è stato condividere idee e stimolare il dibattito sui valori e le sfide dell’istruzione.

Da sempre la scuola è chiamata al fondamentale compito di formare le donne e gli uomini di domani, cittadini consapevoli di una società in costante trasformazione.Proprio per questo sarà la scuola l’assoluta protagonista del “Festival della Cultura Umanistica - 7° Simposio “Socrate, dove sei.🔗 Leggi su Firenzetoday.it A Figline Valdarno l'8-9-10 maggio torna il Festival della cultura umanistica. Notizie correlate Leggi anche: Scoppio del Carro 2026 a Figline Valdarno Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festival della Cultura Umanistica a Figline Valdarno; Appuntamento con la 134ª edizione della Sagra dei Baccelli di Salviano; Ad Arezzo la VI Lezione Pirella: focus su psichiatria, scienza e letteratura; Settimana Velica Internazionale 2026 - 24 aprile- 3 maggio: Livorno apre le vele con la parata delle Marine Estere. Da Ulisse a Kafka, al via il festival della cultura umanisticaFigline e Incisa (Firenze), 29 aprile 2024 - Dal 3 al 5 maggio, Figline Valdarno ospita il 5° Festival della Cultura Umanistica: nella centrale piazza Marsilio Ficino conversazioni, dialoghi, ... lanazione.it Cultura umanistica, il festival. La parola cambia la realtà da Ulisse a Franz KafkaLa parola non è solo un mezzo di comunicazione, ma anche una visione per costruire la realtà in cui viviamo. Il filo conduttore della quinta edizione del Festival della cultura umanistica, dal 3 al 5 ... lanazione.it Rotondella, torna il Festival della Moneta: tre giorni di cultura e dialogo - facebook.com facebook