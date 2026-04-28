A Fermo sono state ammesse 14 liste alle prossime elezioni comunali dopo il sorteggio dell'ordine dei candidati. Quattro candidati principali, tra cui Scarfini, Di Ruscio, Tosoni e Malvatani, si presentano per competere alla guida della città. La campagna elettorale si avvicina e gli elettori si preparano a scegliere tra le diverse proposte dei candidati in corsa.

? Cosa sapere A Fermo ammesse 14 liste elettorali dopo il sorteggio dell'ordine dei candidati.. Scarfini, Di Ruscio, Tosoni e Malvatani si sfidano per il governo della città.. Il sorteggio avvenuto ieri a Fermo ha stabilito l’ordine definitivo dei nomi sulla scheda elettorale, confermando che tutte le 14 liste in campo sono state ufficialmente ammesse alla competizione per il governo della città. Tra i vicoli del centro e le botteghe storiche che guardano la piazza principale, si respira già l’aria della sfida politica. La disposizione dei candidati sul supporto cartaceo non segue solo l’ordine alfabetico, ma è stata decisa dalle estrazioni di ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, via libera a 14 liste: ecco la sfida tra i 4 candidati

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