Fermo sfida aperta tra 5 candidati | lo strappo spacca il centrodestra

A Fermo, i cittadini si preparano alle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio, in cui i votanti sceglieranno il nuovo sindaco per sostituire il precedente in carica. La sfida coinvolge cinque candidati e ha aperto uno scontro tra le forze del centrodestra, che si sono divise su alcune posizioni. La campagna elettorale si sta svolgendo in un clima di confronto acceso e di attenzione da parte dell’opinione pubblica.

Fermo si prepara al voto amministrativo del 24 e 25 maggio, quando i cittadini sceglieranno il nuovo primo cittadino per succedere a Calcinaro. La corsa elettorale vede impegnati cinque candidati in una competizione che ha la rottura definitiva tra le forze civiche e il centrodestra. Il fermano si è riassestato bruscamente dopo lo strappo tra l’amministrazione uscente e le coalizioni di centrodestra. Alberto Scarfini, attuale assessore al Bilancio, ha confermato la sua volontà di guidare le liste civiche. La sua candidatura riceve il sostegno diretto dei colleghi di giunta: Lanzidei, Di Felice, Cerretani, Giampieri e Ciarrocchi, oltre alla figura di Calcinaro, oggi impegnato come assessore regionale alla Sanità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, sfida aperta tra 5 candidati: lo strappo spacca il centrodestra Veneto, suppletive: Adinolfi sfida il centrodestra tra dubbi sulla scelta dei candidati e raccolta firme.Le elezioni suppletive in Veneto, chiamate a sostituire i deputati dimissionari Alberto Stefani e Massimo Bitonci, vedono l’avvio ufficiale della... Sondaggi politici, crolla la Lega e la sfida tra le coalizioni è aperta: centrodestra in leggero vantaggioNei sondaggi variazioni minime per i partiti, con l'eccezione della netta flessione della Lega.