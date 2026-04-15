Il boss della Mala del Brenta Felice Maniero si racconta | Tornassi indietro non farei il bandito

Felice Maniero, noto come “Faccia d’Angelo” e ex capo della Mala del Brenta, si trova attualmente in una residenza sanitaria assistita, un luogo non divulgato per ragioni di sicurezza. In un’intervista, ha affermato di non essere più “niente di speciale” e ha dichiarato che, se potesse tornare indietro nel tempo, non ripeterebbe le scelte che lo hanno portato alla vita criminale.

Vive una residenza sanitaria assistita, luogo sconosciuto, questioni di sicurezza. È invecchiato e di sé, “Faccia d’Angelo”, al secolo Felice Maniero, dice ora che non è “niente di speciale”. Di più: “Un’anima dannata”, si è definito in un’intervista al Corriere della Sera. A 71 anni, descritto come un uomo fragile, si racconta come tormentato per la lontananza dai figli che lo hanno abbandonato a causa delle sue scelte del passato: “Non vedo più neppure i miei figli e questa è la cosa che più mi fa male, mi mancano tanto, li sento quando chiamo io e loro rispondono per forza”. Nessun contatto anche con la sorella Nonetta e la sua ex compagna Marta: entrambe lo avevano denunciato per maltrattamenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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