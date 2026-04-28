FC 26 IL RITMO DELLA ELIBERTADORES | POKER DI CARTE CON CASTELLANOS E GABRIEL PEC

Nel mondo di Ultimate Team, si apre una nuova sfida legata alle FC Pro Leagues. La FC 26 porta con sé l’atmosfera intensa della Libertadores, offrendo una SBC dedicata. In questa occasione, sono state integrate nuove carte, tra cui quelle di Castellanos e Gabriel Pec, che arricchiscono il gameplay con le loro caratteristiche. Il ritmo della competizione sudamericana si fa sentire anche nel gioco digitale, coinvolgendo appassionati e collezionisti.

La magia del calcio sudamericano invade Ultimate Team con una nuova SBC dedicata alle FC Pro Leagues. Quattro carte dinamiche in un colpo solo per celebrare la eLibertadores: da “El Taty” Castellanos alla stella Gabriel Pec. Ecco come sbloccare tutto il pacchetto. Le ore 19:00 portano una ventata di talento “Latino” con la sfida “FC Pro Leagues – eLibertadores”. Non si tratta di una semplice SBC, ma di un vero e proprio kit di potenziamento per la vostra rosa. Con quattro rose dal requisito accessibile, potrete ottenere quattro oggetti FC Pro Live che evolveranno in base ai risultati dei pro-player nel torneo. Un’occasione d’oro per chi cerca velocità, tecnica e link interessanti.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL RITMO DELLA ELIBERTADORES: POKER DI CARTE CON CASTELLANOS E GABRIEL PEC Notizie correlate FC Pro Leagues LALIGA: poker di carte 88 Live! Danjuma e Su?i? guidano l’attacco della LigaIl punto di forza di questa sfida è la varietà: ricevi un attaccante d’élite, due centrocampisti completi e un terzino sinistro modernissimo. Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione: Scambi Migliorati | Gestisci il ritmo del match (Link-Up boost) Altri aggiornamenti FC 26, IL RITMO DELLA ELIBERTADORES: POKER DI CARTE CON CASTELLANOS E GABRIEL PECLa magia del calcio sudamericano invade Ultimate Team con una nuova SBC dedicata alle FC Pro Leagues. Quattro carte dinamiche in un colpo solo per celebrare ... imiglioridififa.com EA Sports FC 26, la recensione: il gameplay a 2 velocità ha funzionato?Ogni anno l'uscita del nuovo capitolo della serie calcistica di Electronic Arts diventa un appuntamento quasi rituale per milioni di appassionati. L'idea stessa di un gioco annuale è spesso al ... multiplayer.it