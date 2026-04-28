Falegname ucciso con una testata la figlia del killer | Fece apprezzamenti pesanti

Da casertanews.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato ucciso con una testata, mentre la figlia del sospettato ha raccontato che l’uomo aveva un comportamento molesto e aveva fatto commenti inappropriati rivolti a lei e ad altre ragazze in passato. La donna ha riferito che il soggetto si rivolgeva loro con apprezzamenti pesanti e comportamenti fastidiosi, anche mentre erano per strada. La vicenda si sta approfondendo presso le autorità competenti.

“Roberto Fusciello già in passato mi dava fastidio, come a me così ad altre ragazze. Se camminavi per strada ti fischiava, ti diceva che avevi un bel culo.Fece apprezzamenti anche il giorno della testata”. Sono le dichiarazioni rese da Arianna Sangiorgio, figlia di Gianluca Sangiorgio, nel.🔗 Leggi su Casertanews.it

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