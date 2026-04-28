Falegname ucciso con una testata la figlia del killer | Fece apprezzamenti pesanti

Un uomo è stato ucciso con una testata, mentre la figlia del sospettato ha raccontato che l’uomo aveva un comportamento molesto e aveva fatto commenti inappropriati rivolti a lei e ad altre ragazze in passato. La donna ha riferito che il soggetto si rivolgeva loro con apprezzamenti pesanti e comportamenti fastidiosi, anche mentre erano per strada. La vicenda si sta approfondendo presso le autorità competenti.

“Roberto Fusciello già in passato mi dava fastidio, come a me così ad altre ragazze. Se camminavi per strada ti fischiava, ti diceva che avevi un bel culo.Fece apprezzamenti anche il giorno della testata”. Sono le dichiarazioni rese da Arianna Sangiorgio, figlia di Gianluca Sangiorgio, nel.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Rompe il naso alla figlia con una testata: 56enne davanti al giudice Ucciso El Mencho, il capo che fece del crimine una macchina da guerraLe forze di sicurezze messicane hanno comunicato l’uccisione di un capo narcos tra i più temuti al mondo, un “principe delle tenebre” del... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Falegname ucciso da uno sparo a Vernante: per la Procura nessun colpevole, il caso è archiviato; Pavia, Gabriele Vaccaro ucciso per una battuta sulle pizze d'asporto: la lite, poi i colpi di cacciavite; Sparo nel cortile del municipio, archiviato il caso Myrtaj: Non fu omicidio; La stilista che vestiva Fergie ha ucciso il fidanzato: la storia vera di Jane Andrews in una serie tv. Falegname ucciso con una testata, la figlia del killer: Fece apprezzamenti pesantiIn aula la figlia dell'imputato ha raccontato ciò che sarebbe stata lacausa scatenente dell'omicidio di Roberto Fusciello. Dichiarazioni discordanti rispettoai filmati ... casertanews.it ACCADDE OGGI Il 17 aprile a Caivano venne ucciso Antonio Menna, 47 anni, assassinato da un rapinatore. Vittima innocente della criminalità. Antonio aveva ricostruito la sua vita con sacrificio e dignità. Dopo aver chiuso la sua falegnameria, lavorava con il - facebook.com facebook