eventi a milano sposarsi oggi dalla promessa al sì senza stress tutto quello che c’è da sapere con la partecipazione della sociologa rosantonietta scramaglia presidente istur istituto di studi e ricerche francesco alberoni

A Milano, oggi si svolgono numerosi matrimoni, con coppie che passano dalla promessa al sì senza stress. La giornata vede la partecipazione di esperti come la sociologa Rosantonietta Scramaglia e il presidente dell’Istitur, Francesco Alberoni. In Italia, nel 2024 si sono celebrati oltre 173 mila matrimoni, mentre nei primi nove mesi del 2025 il numero si è ridotto a circa 165 mila, segnando una diminuzione di circa il 5,9%.

In Italia nel 2024 si sono celebrati 173.272 matrimoni mentre nei primi 9 mesi del 2025 il dato cala a circa 165mila (circa - 5,9%). La tendenza delle nuove coppie è alla convivenza e spesso l’impegno nuziale si esprime con l’acquisto condiviso della casa: una sorta di ‘matrimonio con rito.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Referendum sulla giustizia, oggi e domani si vota: tutto quello che c’è da sapereIl referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere dei magistrati è alle urne oggi domenica 22 e domani lunedì 23 marzo. Leggi anche: Caso Epstein, tutto quello che c’è da sapere (ma proprio tutto) dagli inizi a oggi Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner sarà a Palermo con la wedding planner di Chiara Ferragni; Eventi segnalati dai Comuni.