L’allenatore della nazionale maschile di pallavolo ha dichiarato che il gruppo, in fase di aggiornamento dal 2021, sarà rinforzato con alcuni giovani talenti. Ha anche aggiunto che giocare l’Europeo in Italia rappresenta un’opportunità speciale e che le aspettative sono molto alte, con l’obiettivo di mantenere un buon posizionamento nel ranking internazionale.

“Ripartiamo da un gruppo in continua evoluzione che si costruisce dal 2021. Metteremo qualche forza nuova, i giovani aiutano a spingere con entusiasmo e giocare poi l’Europeo in Italia sarà una esperienza entusiasmante. Sarà un bel cammino”. Così il ct del volley maschile Fefè De Giorgi a margine della presentazione della stagione delle nazionali di volley maschile e femminile a Palazzo Lombardia, a Milano. “Le aspettative sono altissime, sento dire che ‘dobbiamo’ vincere l’Europeo. Ma questa è una squadra che non ha mai sentito l’obbligo di vincere, ma solo cercare di crescere. Sappiamo l’attesa delle persone, siamo bicampioni del mondo ma non funziona così che vinci in automatico l’Europeo “, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Europei volley, De Giorgi: "Aspettative altissime, obiettivo mantenere ranking alto"

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