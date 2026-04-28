Venerdì 24 aprile esce il primo album di Picciony, intitolato Eudaimonia, disponibile su tutte le piattaforme digitali attraverso la Redgoldgreen Label. L’album segna il debut del cantante e compositore, che propone un mix tra sonorità che richiamano gli anni ’90 e influenze del cantautorato contemporaneo. La pubblicazione arriva dopo un’attesa durata diversi mesi, segnando un passo importante nella carriera dell’artista.

Picciony Eudaimonia è il titolo del primo album di Picciony, in uscita venerdì 24 aprile su tutte le piattaforme digitali per Redgoldgreen Label. Dopo il singolo apripista “Il Matto”, il musicista e autore Marco Piccioni, e concluse le esperienze nelle band Talco e Maleducazione Alcolica, debutta con un progetto eccentrico e audace. Con un titolo preso in prestito da un concetto cardine della filosofia greca, Eudaimonia condensa e rielabora anni trascorsi sui palchi di mezza Europa, insieme al suo background artistico, culturale e generazionale. Dalle cassette ai CD fino a Spotify, da MySpace e MSN a Instagram e TikTok, Picciony racconta come la musica abbia trasformato linguaggi, rituali e significati.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Eudaimonia, il debutto di Picciony tra nostalgia dei ’90 e cantautorato 3.0

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