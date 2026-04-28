Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 28 aprile 2026 | numeri vincenti e quote

Martedì 28 aprile 2026, sono state effettuate le estrazioni serali di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in tempo reale e disponibili sui canali ufficiali e su Fanpage. Sono stati pubblicati anche i risultati delle vincite e le quote aggiornate relative a ciascun gioco. Le estrazioni hanno coinvolto numerosi giocatori in tutta Italia, con premi distribuiti in diverse fasce di vincita.

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 28 aprile 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 156 milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 25 Novembre 2025

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