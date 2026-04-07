Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 7 aprile 2026 | numeri vincenti e quote

Oggi, martedì 7 aprile 2026, sono state pubblicate le estrazioni dei giochi numerici come Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti di questa sera sono stati annunciati e aggiornati in tempo reale sulla piattaforma di Fanpage. Le quote di vincita sono state rese disponibili subito dopo l'estrazione, offrendo ai giocatori un quadro completo dei risultati più recenti.

Lotto oggi e numeri vincenti del SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 7 aprile 2026: in diretta le estrazioni di questa sera su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 145,9 milioni di euro per la sestina vincente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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