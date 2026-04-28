Nell'estrazione di oggi, martedì 28 aprile 2026, sono stati resi noti i numeri estratti per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto. Sono stati inoltre evidenziati i numeri che sono rimasti più a lungo senza essere estratti, chiamati ritardatari. Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto una somma considerevole, mentre i numeri vincenti del 10eLotto sono stati comunicati in modo tempestivo.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 28 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 112 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpot

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 21 Aprile 2026

Notizie correlate

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 7 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 14 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 24 aprile 2026: tutti i numeri vincenti; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 18 aprile 2026: numeri vincenti e montepremi; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto lunedì 27 aprile 2026: numeri vincenti e quoteSono state effettuate le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di lunedì 27 aprile 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati ... fanpage.it

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 27 aprile: tutti i numeri vincentiLe estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fi ... tg24.sky.it

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI Il jackpot continua a crescere… e ora fa davvero paura. Nessun “6” centrato Cifra da capogiro per la prossima estrazione Hai controllato i tuoi numeri Scopri subito tutti i risultati completi qui - facebook.com facebook