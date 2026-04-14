Oggi, martedì 14 aprile 2026, sono stati estratti i numeri delle principali lotterie italiane, tra cui Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti, con alcune cifre che risultano tra le più ritardatarie, e sono stati comunicati gli importi dei jackpot in palio. Le estrazioni di oggi segnano un nuovo aggiornamento sui numeri estratti e sui ritardi, con dettagli sui numeri più attesi dai giocatori.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 14 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 104 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpot

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 10 Gennaio 2026

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 7 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 3 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.