Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 28 aprile 2026

Oggi, 28 aprile 2026, è stata effettuata l’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot. La procedura si è svolta secondo il calendario settimanale, con i numeri estratti annunciati in diretta. I risultati sono stati resi disponibili online e attraverso i canali ufficiali poco dopo la conclusione dell’estrazione. Oltre all’Eurojackpot, sono stati comunicati anche i numeri del Superenalotto, sempre in forma di aggiornamento immediato.

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