Al Quirino è in programma lo spettacolo teatrale Falstaff – L’arte di farla franca, scritto e diretto da Davide Sacco e interpretato da Emilio Solfrizzi. La rappresentazione offre una rivisitazione moderna della figura di Falstaff, protagonista della commedia. La pièce vede protagonista l’attore, noto per le sue interpretazioni, in un ruolo che si discosta dai precedenti. La messa in scena si configura come un’occasione di confronto tra il testo classico e un’interpretazione contemporanea.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Falstaff – L’arte di farla franca, una rilettura contemporanea scritta e diretta da Davide Sacco, con protagonista Emilio Solfrizzi.. Dove e Quando: Presso il Teatro Quirino di Roma (Via Delle Vergini, 7), in prima nazionale dal 5 al 17 maggio 2026.. Perché: Per assistere alla fusione di due giganti della letteratura teatrale in un’unica figura affascinante e decadente, all’interno di una messa in scena che trasforma la platea in una vera e propria giuria.. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e intriganti della stagione primaverile. A partire dal 5 maggio 2026, lo storico Teatro Quirino ospiterà in prima nazionale Falstaff – L’arte di farla franca, una produzione firmata dalla Compagnia Molière.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Emilio Solfrizzi porta in scena Falstaff al Quirino

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