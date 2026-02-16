Teatro Lucio Dalla di Manfredonia stagione 2025 2026 | in scena ' Anfitrione' di Plauto con Emilio Solfrizzi

Il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia apre la stagione 20252026 con lo spettacolo ‘Anfitrione’ di Plauto, che porta in scena Emilio Solfrizzi. La rappresentazione si svolge mercoledì 18 febbraio alle 21 e vede la partecipazione di un cast composto da Giancarlo Ratti, Ivano Falco, Beatrice Schiaffino, Beatrice Coppolino e Rosario Coppolino. La compagnia Moliere ha scelto questo classico della commedia antica per inaugurare la nuova stagione teatrale, attirando appassionati e curiosi alla prima serata.

Per la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, mercoledì 18 febbraio alle 21, la Compagnia Moliere presenta Emilio Solfrizzi in 'Anfitrione' di Plauto con Giancarlo Ratti, Ivano Falco, Beatrice Schiaffino, Beatrice Coppolino e con Rosario Coppolino. Scene Fabiana Di Marco, luci Mirko Oteri, costumi Alessandra Benaduce. La regia è di Emilio Solfrizzi. Lo spettacolo La trama ruota attorno a un soldato di nome Anfitrione e al suo servo Sosia, che tornano a casa dopo una lunga campagna militare. Tuttavia Giove, affascinato dalla bella moglie di Anfitrione, Alcmena, decide di assumerne l'aspetto per conquistarla.