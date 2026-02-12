Miastenia grave | da oggi in Emilia-Romagna i pazienti possono effettuare la terapia a casa

Da oggi in Emilia-Romagna i pazienti affetti da miastenia grave possono ricevere la terapia direttamente a casa. La regione ha avviato un nuovo servizio che permette ai malati di somministrarsi i farmaci in modo rapido e sicuro, senza dover andare in ospedale. La novità riguarda una malattia rara e cronica che indebolisce i muscoli, rendendo difficile anche compiere le azioni più semplici, e finora i pazienti dovevano recarsi in strutture specializzate per le cure. Ora, grazie a questa iniziativa, molti potranno gestire meglio la loro cond

Appena approvata dall’Aifa una terapia innovativa per l’autosomministrazione domiciliare: aumenta l’indipendenza del paziente con miastenia grave e riduce il carico ambulatoriale e ospedaliero Appena approvata dall’Aifa, è ora disponibile anche in regione una terapia innovativa (efgartigimod alfa) in siringa preriempita che può essere autosomministrata a domicilio e non in ospedale. “Per i pazienti dell'Emilia-Romagna - dichiara il Professore Rocco Liguori, Ordinario di Neurologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie e Direttore dell'UOC Clinica Neurologica, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, Azienda USL di Bologna - questa nuova modalità di somministrazione consentirà di gestire la miastenia grave in modo più comodo e flessibile, riducendo lo stress legato ai frequenti spostamenti verso l'ospedale.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Miastenia Grave Miastenia grave, da oggi in Campania molti pazienti possono effettuare la terapia a casa Da oggi in Campania molti pazienti con miastenia grave potranno ricevere la terapia a casa. Miastenia grave, un caso ogni 5mila persone: da oggi in Sicilia i pazienti possono effettuare la terapia a casa Da oggi, in Sicilia, i pazienti affetti da miastenia grave possono ricevere la terapia a domicilio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Miastenia Grave Argomenti discussi: Sanità, in Campania nuove cure per i malati di miastenia grave; Miastenia grave: in Emilia-Romagna nuova terapia innovativa per l’autosomministrazione domiciliare; Malattie neuromuscolari e miastenia grave, nasce academyX per l'alta formazione; Ricerca, anticorpi progettati da algoritmi: lotta ai tumori con intelligenza artificiale. Miastenia grave: da oggi in Campania molti pazienti potranno effettuare le terapie a casaAppena approvata dall’Aifa, già disponibile in Campania, una terapia innovativa per l’autosomministrazione domiciliare: aumenterà l’indipendenza del paziente ... napolivillage.com Malattie neuromuscolari e miastenia grave, nasce academyX per l'alta formazioneAl via l'iniziativa ideata e istituita da Sda Bocconi in collaborazione con argenx per specialisti preparati a sfide neurologia moderna ... adnkronos.com Affitti brevi: il governo blocca la legge dell’Emilia-Romagna, Bologna al centro della battaglia x.com Tgr Rai Emilia-Romagna - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.