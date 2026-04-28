Emergenza a Genova | aereo da Olbia blocca la pista per un guasto

Un aereo proveniente da Olbia ha causato l'interruzione delle operazioni all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova il 27 aprile a causa di un guasto tecnico. L'incidente ha provocato il blocco temporaneo della pista, con interventi di emergenza per gestire la situazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento, che ha causato ritardi e cancellazioni di alcuni voli. Le autorità stanno indagando sulle cause del problema tecnico.

? Cosa sapere Aereo da Olbia blocca la pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova il 27 aprile.. Il guasto agli pneumatici impone controlli tecnici sulla pavimentazione per ripristinare i voli.. L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha dovuto interrompere ogni operazione nella serata del 27 aprile a causa di un problema tecnico a un velivolo in arrivo da Olbia, che ha costretto i soccorsi a intervenire immediatamente sulla pista. Il momento della tensione si è consumato durante la fase di atterraggio, quando l’aereo proveniente dalla Sardegna ha manifestato una criticità specifica agli pneumatici. Questo inconveniente ha reso necessario il blocco totale delle attività dello scalo genovese, poiché la presenza del mezzo fermo sulla pista ha impedito il regolare svolgimento del traffico aereo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza a Genova: aereo da Olbia blocca la pista per un guasto Notizie correlate L'aereo con gli organi da trapiantare ha un guasto, a Caselle Torinese interviene l'elisoccorso per il piano d'emergenzaNella mattinata di ieri, mercoledì 18 febbraio 2o26, un’équipe di trapianto di fegato proveniente da Roma, in partenza dall’aeroporto Pertini di... Emergenza acqua a Udine: guasto idrico blocca Cussignacco e Paparotti?? Cosa sapere Guasto alla condotta idrica a Udine interrompe il servizio a Cussignacco e Paparotti lunedì 27 aprile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: Follia green; Microalghe in aereo: una riflessione oltre l’emergenza energetica; Genova vuole limitare le pubblicità di auto, aerei e crociere: No alla promozione delle fonti fossili; Allarme aereo in volo verso New York: scatta il piano d'emergenza. Aeroporto di Genova, jet privato buca una ruota durante l'atterraggio. Scalo chiuso per oreProblemi all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova dove nel primo pomeriggio di ieri, per cause ancora in fase di accertamento, un jet privato ha bucato uno pneumatico in fase di atterraggio. A bordo ... primocanale.it Genova, problemi in fase di atterraggio per un jet: Chiuso per qualche ora l'aeroportoDisagi e momenti di tensione all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove un jet privato ha avuto un problema durante la fase ... telenord.it Incontro pubblico sull'emergenza della strada provinciale 40, interessata da un frana lo scorso 3 aprile. L'appuntamento è per oggi pomeriggio, in sala consiliare ,a San Giuliano di Puglia, alle ore 16.00. Interverranno sul tema: il Sindaco di San Giuliano, Anto - facebook.com facebook Somalia, l’emergenza siccità costringe decine di migliaia di persone alla fuga L’Osservatore Romano x.com