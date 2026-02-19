L' aereo con gli organi da trapiantare ha un guasto a Caselle Torinese interviene l' elisoccorso per il piano d' emergenza

L’aereo con gli organi da trapiantare ha avuto un guasto all’aeroporto di Caselle Torinese, causando un ritardo nel trasferimento. La mattina di mercoledì 18 febbraio, un’équipe di medici di Roma si preparava a partire, ma l’avaria ha fermato il volo. Immediatamente è stato attivato l’elisoccorso come piano d’emergenza. Il problema tecnico ha impedito il decollo dell’aereo, mettendo in allerta le autorità. La situazione ha richiesto l’intervento rapido delle squadre di emergenza.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 18 febbraio 2o26, un’équipe di trapianto di fegato proveniente da Roma, in partenza dall’aeroporto Pertini di Caselle Torinese dopo un prelievo d’organi, non ha potuto decollare a causa di un problema tecnico all'aereo deputato al trasporto. A seguito dell’imprevisto, la centrale operativa del 118 Azienda Zero di Torino, in collaborazione con il nucleo gestione elicotteri, ha tempestivamente riorganizzato la logistica del trasporto, attivando il servizio regionale di elisoccorso. Dalla base di Collegno è così decollato l'elicottero che ha raggiunto lo scalo casellese e ha imbarcato l'équipe, trasferendola in circa 30 minuti all’aeroporto di Milano-Linate.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

