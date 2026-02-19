L' aereo con gli organi da trapiantare ha un guasto a Caselle Torinese interviene l' elisoccorso per il piano d' emergenza

L’aereo con gli organi da trapiantare ha avuto un guasto all’aeroporto di Caselle Torinese, causando un ritardo nel trasferimento. La mattina di mercoledì 18 febbraio, un’équipe di medici di Roma si preparava a partire, ma l’avaria ha fermato il volo. Immediatamente è stato attivato l’elisoccorso come piano d’emergenza. Il problema tecnico ha impedito il decollo dell’aereo, mettendo in allerta le autorità. La situazione ha richiesto l’intervento rapido delle squadre di emergenza.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 18 febbraio 2o26, un’équipe di trapianto di fegato proveniente da Roma, in partenza dall’aeroporto Pertini di Caselle Torinese dopo un prelievo d’organi, non ha potuto decollare a causa di un problema tecnico all'aereo deputato al trasporto. A seguito dell’imprevisto, la centrale operativa del 118 Azienda Zero di Torino, in collaborazione con il nucleo gestione elicotteri, ha tempestivamente riorganizzato la logistica del trasporto, attivando il servizio regionale di elisoccorso. Dalla base di Collegno è così decollato l'elicottero che ha raggiunto lo scalo casellese e ha imbarcato l'équipe, trasferendola in circa 30 minuti all’aeroporto di Milano-Linate.🔗 Leggi su Torinotoday.it Luce laser puntata contro il pilota di un'aereo in atterraggio a Caselle Torinese, ma l'autore del gesto sconsiderato non si trovaUn uomo ha rivolto una luce laser verde contro il pilota di un aereo in fase di atterraggio a Caselle Torinese, ma al momento non è stato individuato nessuno responsabile. Non ce l'ha fatta Luciana Cat-Berro, la donna a cui il figlio Luca Ferri ha sparato in testa a Caselle Torinese: è morta in ospedaleLuciana Cat-Berro non ce l’ha fatta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'aereo danneggiato che ha sorvolato il novarese ed è atterrato a Malpensa: le cause dell'incidente; L'ultimo volo all'aeroporto di Cortina: le raffiche di vento crescono, l'aereo si avvicina al fondo della pista, pochi secondi dopo il disastro; Volo Air India precipitato perché il pilota ha spento i motori: ora gli indiani ammettono il gesto intenzionale; Ryanair scommette ancora su Torino: un terzo aereo con base a Caselle per l'estate e nuovi voli per Sofia e Tirana. L'aereo con gli organi da trapiantare ha un guasto, a Caselle Torinese interviene l'elisoccorso per il piano d'emergenzaNella mattinata di ieri, mercoledì 18 febbraio 2o26, un’équipe di trapianto di fegato proveniente da Roma, in partenza dall’aeroporto Pertini di Caselle Torinese dopo un prelievo d’organi, non ha potu ... torinotoday.it Gli aerei più utilizzati nel mondo, i dati sulla sicurezza del 2025 e le sfide del 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Gli aerei più utilizzati nel mondo, i dati sulla sicurezza del 2025 e le sfide del 2026 ... tg24.sky.it Wedding Open Day al Monastero Antica Zecca di Caselle Torinese. Domenica 1 marzo 2026 dalle 10:00 alle 21:00. Il Monastero Antica Zecca apre le porte della sua dimora storica alle coppie che desiderano sposarsi. Domenica 1 marzo 2026 per l’intera facebook