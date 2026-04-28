Elezioni comunali | i documenti necessari per recarsi ai seggi

Domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, si svolgeranno le elezioni comunali in quattro Comuni della provincia. In queste giornate, i cittadini sono chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare i membri del Consiglio comunale. Per poter votare, gli elettori devono presentarsi ai seggi con i documenti necessari, come la tessera elettorale e un documento di identità valido.

Domenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) i cittadini dei 4 Comuni della provincia interessati saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i membri del Consiglio comunale. L'apertura delle urne e lo scrutinio avranno inizio subito dopo la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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