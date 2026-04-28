Elezioni Calenda | Gualmini ha le carte in regola per correre da sindaca

Le elezioni comunali si avvicinano e il confronto tra i candidati si fa più acceso, con la presenza di figure note della politica nazionale che fanno capolino nella città. Tra le dichiarazioni, un politico ha affermato che una candidata ha le capacità per candidarsi alla carica di sindaca. La scena politica locale si arricchisce così di interventi e scontri pubblici, mentre si avvicina il momento delle scelte ufficiali.

Si scalda il fronte elezioni comunali, complice la duplice presenza a Bologna di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il primo è arrivato in città per incontrare Tino Ferrari, tesserato del partito riformista che sabato scorso è stato allontanato dal corteo del 25 aprile perché con sé aveva una bandiera.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Piero De Luca: "Pizza ha le carte in regola per vincere. Avellino ha bisogno di una guida solida"“Esprimo piena soddisfazione, come ho già detto nei giorni scorsi, per l'esito del percorso di confronto che è stato messo in campo all'interno del... Leggi anche: Lucas Pinheiro Braathen ha le carte in regola per fare molto bene alle Olimpiadi Approfondimenti e contenuti Si parla di: Crosetto e i volenterosi, ma la campagna elettorale di Calenda inizia dal libro. Calenda: Gualmini ha le carte in regola per correre alle Comunali. Deve decidere leiIl leader di Azione sulle elezioni a Bologna nel 2027: Forte pressione in città per la sua candidatura a sindaca ... bologna.repubblica.it Calenda guarda al 2027: Gualmini candidata? Le carte in regola le haIl leader di Azione alle 18,30 a Bologna per presentare il suo libro con Prodi La nostra europarlamentare sta facendo un ottimo lavoro, deciderà lei. msn.com