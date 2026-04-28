Elezioni 2026 | Uniti per San Mango si presenta alla corsa amministrativa

In vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, a San Mango sul Calore si presenta una lista civica chiamata “Uniti per San Mango”. La formazione politica ha annunciato ufficialmente la propria candidatura, preparando la campagna elettorale e raccogliendo adesioni tra i cittadini. La presentazione della lista si è svolta nelle ultime settimane, con un focus sulla partecipazione locale e sui temi legati allo sviluppo del paese.

In vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, a San Mango sul Calore si presenta una lista civica.I componenti: dieci candidati per il futuro del paese“Uniti per San Mango” è la denominazione della compagine che fa riferimento a Teodoro Boccuzzi. La lista è composta da.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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