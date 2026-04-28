Economia circolare ecco perché la guerra la sta accelerando anziché rallentarla

L'economia circolare sta affrontando una nuova sfida a causa di eventi globali che stanno accelerando i cambiamenti piuttosto che rallentarli. Le recenti tensioni commerciali, la crisi energetica e la fragilità delle catene di approvvigionamento internazionali stanno influenzando le strategie di riciclo e di gestione delle risorse. Questi fattori contribuiscono a un quadro di incertezza che coinvolge diversi settori economici.

Guerre commerciali, crisi energetica, filiere globali sempre più fragili. Uno scenario non proprio idilliaco. Eppure, paradossalmente, questo mondo che si frammenta non sarebbe un ostacolo all’economia circolare europea, ma uno dei suoi motori principali. Ne parliamo con Giuliano Maddalena, direttore di SAFE, hub che riunisce consorzi operativi nel settore del recupero e del riciclo, e da vent’anni osserva dall’interno le trasformazioni di un comparto che fatica talvolta a essere compreso fino in fondo, anche da chi lo finanzia. Più il sistema degli approvvigionamenti globali diventa inaffidabile, più l’Europa è costretta a guardare in casa propria.🔗 Leggi su Panorama.it

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