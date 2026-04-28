E quindi come se la sta cavando Mamdani?

In quattro mesi il nuovo sindaco di New York si è distinto per un approccio pratico e diretto. Ha adottato decisioni rapide e si è concentrato su problemi concreti della città, senza lasciare spazio a interventi simbolici o dichiarazioni troppo elaborate. La sua gestione si è focalizzata su interventi immediati, cercando di affrontare questioni di ordine pubblico e servizi pubblici. Non sono mancati incontri con vari rappresentanti delle istituzioni e delle comunità locali.

In quattro mesi il nuovo sindaco di New York si è mostrato molto pragmatico e interessato soprattutto a far funzionare la città Da quando è stato eletto sindaco di New York lo scorso novembre, intorno a Zohran Mamdani si sono create enormi aspettative: è il più giovane sindaco della città da decenni (ha 34 anni) e il primo musulmano; si definisce socialista democratico, cosa insolita negli Stati Uniti. Gli oppositori lo presentavano come un pericoloso estremista che avrebbe attuato riforme irresponsabili e radicali; i suoi sostenitori come un politico che avrebbe rivoluzionato la città dopo anni di amministrazioni deludenti. Sono passati quattro mesi dal suo insediamento, a inizio gennaio, e per il momento non è successa nessuna delle due cose.🔗 Leggi su Ilpost.it

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