E Il discorso del re? Carlo ci sta lavorando personalmente da mesi apportando continue modifiche in base agli sviluppi dei rapporti tra i due Paesi Durata | 30 minuti e passa più del doppio di quello della madre Elisabetta nel 1991

Da iodonna.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mesi, il sovrano sta preparando un discorso che dovrebbe durare oltre 30 minuti, più del doppio rispetto a quello pronunciato dalla regina nel 1991. Le sue modifiche sono frequenti e si adattano agli sviluppi delle relazioni tra i due Paesi. Nel frattempo, l’ex presidente ha spesso dimenticato le indicazioni ricevute ogni volta che si è trovato accanto a membri della famiglia reale, lasciando spazio a gesti e comportamenti impulsivi.

N on è certo la prima volta che, preso dall’entusiasmo che lo travolge ogni volta che si ritrova accanto a un Royal, Donald Trump dimentica tutto ciò che gli è stato detto di non fare. Poco importano i tanti mesi di preparativi o i lunghi documenti sul protocollo ricevuti da Buckingham Palace con la raccomandazione di non iniziare mai il contatto fisico con un membro della famiglia reale: Trump non riesce a evitare le gaffe. Come successo ieri, quando nell’accogliere  re Carlo e la regina Camilla con Melania alla Casa Bianca, ha dato un colpetto informale sulla spalla del sovrano. Camilla e Melania, il saluto con bacio alla Casa Bianca X L’ennesima gaffe di Donald Trump (ma re Carlo non se la prende).🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - E Il discorso del re? Carlo ci sta lavorando personalmente da mesi, apportando continue modifiche in base agli sviluppi dei rapporti tra i due Paesi. Durata: 30 minuti e passa, più del doppio di quello della madre Elisabetta nel 1991

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