E Il discorso del re? Carlo ci sta lavorando personalmente da mesi apportando continue modifiche in base agli sviluppi dei rapporti tra i due Paesi Durata | 30 minuti e passa più del doppio di quello della madre Elisabetta nel 1991

Da mesi, il sovrano sta preparando un discorso che dovrebbe durare oltre 30 minuti, più del doppio rispetto a quello pronunciato dalla regina nel 1991. Le sue modifiche sono frequenti e si adattano agli sviluppi delle relazioni tra i due Paesi. Nel frattempo, l’ex presidente ha spesso dimenticato le indicazioni ricevute ogni volta che si è trovato accanto a membri della famiglia reale, lasciando spazio a gesti e comportamenti impulsivi.

N on è certo la prima volta che, preso dall’entusiasmo che lo travolge ogni volta che si ritrova accanto a un Royal, Donald Trump dimentica tutto ciò che gli è stato detto di non fare. Poco importano i tanti mesi di preparativi o i lunghi documenti sul protocollo ricevuti da Buckingham Palace con la raccomandazione di non iniziare mai il contatto fisico con un membro della famiglia reale: Trump non riesce a evitare le gaffe. Come successo ieri, quando nell’accogliere re Carlo e la regina Camilla con Melania alla Casa Bianca, ha dato un colpetto informale sulla spalla del sovrano. Camilla e Melania, il saluto con bacio alla Casa Bianca X L’ennesima gaffe di Donald Trump (ma re Carlo non se la prende).🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - E Il discorso del re? Carlo ci sta lavorando personalmente da mesi, apportando continue modifiche in base agli sviluppi dei rapporti tra i due Paesi. Durata: 30 minuti e passa, più del doppio di quello della madre Elisabetta nel 1991 La legge deve fare il suo corso, re Carlo III sull'arresto dell'ex principe Andrea Notizie correlate Leggi anche: Tra i due oggi i rapporti sarebbero molto distesi, tanto che si parla di un riavvicinamento. Quello che sta succedendo tra Elodie e Marracash I 100 anni della Regina Elisabetta, il discorso commovente di suo figlio CarloCent’anni dopo la sua nascita, Elisabetta II continua a essere una presenza viva nella memoria collettiva del Regno Unito e del mondo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Re Carlo e Camilla in Usa, i reali accolti da Trump alla Casa Bianca; Re Carlo III alla corte di Trump per riallacciare la special relationship con gli Usa; Re Carlo da Trump, dal garden party con Melania al discorso al Congresso: il programma della visita; Troviamo il modo di collaborare, ecco il messaggio di re Carlo al Congresso Usa. Re Carlo negli Usa: I nostri due Paesi hanno sempre collaborato anche nei momenti difficiliPunterà alla riconciliazione tra Regno Unito e Stati Uniti il discorso che re Carlo terrà davanti a Congresso americano. iltempo.it Carlo e Camilla negli Usa. Tè e discorso al Congresso, l’obiettivo è il disgelo con TrumpI sovrani del Regno Unito atterrati a Washington per la visita di quattro giorni. Agenda fitta non ci sarà il tempo di contrare Harry e Meghan ... quotidiano.net Oggi quando Re Carlo si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti affermerà che, nonostante gli attuali disaccordi tra Stati Uniti e Regno Unito, "più e più volte i nostri due Paesi hanno trovato il modo di collaborare". Lo anticipa la Bbc secondo cui Re Carlo nel s - facebook.com facebook Gesto fuori copione alla Casa Bianca: Trump rompe il protocollo con Re Carlo. Cos'ha fatto x.com