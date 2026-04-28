Dopo l' incendio nel condominio Bentivogli Lega | L’area di via Marsala è una polveriera sociale

Dopo l’incendio in un condominio di via Marsala, un rappresentante di un partito politico ha commentato la situazione descrivendola come una vera e propria polveriera sociale. Ha evidenziato che l’area è caratterizzata da spaccio, degrado, reati e incuria, e ha precisato che questa condizione non è una novità, ma era nota da tempo all’amministrazione locale e all’assessora incaricata. La questione ha suscitato reazioni tra le forze politiche e i residenti della zona.

“L’area di via Marsala è una polveriera sociale, un microcosmo di spaccio, degrado, reati e incuria. Non lo scopriamo oggi dopo l’incendio nel palazzo Acer, ne siamo a conoscenza da tempo, così come è ben noto all’assessora Angelica Sansavini e alla Giunta”. Così in una nota il capogruppo della.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio distrugge centro sociale a Marsala: attività sociali interrotte, indagini in corso sulle cause Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chiesa di San Marco a Tierno, dopo l’incendio danni da valutare; Dopo l'incendio nel condominio, Bentivogli (Lega): L’area di via Marsala è una polveriera sociale; Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Notte di paura a Forlì: 21 persone evacuate dopo l’incendio alle case popolari, 5 residenti finiscono all’ospedale. Incendio nella notte al ristorante di Joe Formaggio: fiamme ad Albettone (Vicenza) dopo l’annuncio che si unirà a Futuro nazionaleFiamme nel locale dell'ex consigliere veneto che ha appena lasciato FdI per seguire Vannacci: La Torre ripartirà più forte ... ilfattoquotidiano.it Sotto controllo dopo 24 ore l’incendio alla distilleria di FaenzaFaenza, 9 mag. (askanews) – Sotto controllo dopo 24 ore l’incendio alla distilleria di Faenza. Dopo la notte di lavoro prosegue l’intervento di quaranta vigili del fuoco che continuano le operazioni ... affaritaliani.it Crollata dopo una giornata campale...mi trovo a leggere a ore piccole questo bell'articolo sulla mia esperienza recente e ad emozionarmi di meravigliaGrazie a Stefania Giosa, una collega del Liceo Classico Piccolomini di Siena, ai ragazzi, alla scuola e all - facebook.com facebook La lezione del grande blackout elettrico in Spagna, un anno dopo. Di @CarloStagnaro x.com