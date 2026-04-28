Documentario This is Palermo vincitore ai SJA Awards in Inghilterra

Un documentario sulla città è stato riconosciuto con un premio ai SJA Awards in Inghilterra. La vittoria è stata annunciata dal direttore marketing e comunicazione di un club sportivo, che ha espresso soddisfazione per l’importante riconoscimento ricevuto. La pellicola, realizzata da una troupe italiana, ha ottenuto il premio in una delle principali manifestazioni dedicate a produzioni giornalistiche e documentaristiche.

"Un premio che ci rende orgogliosi", sottolinea il direttore marketing e comunicazione del club rosanero PALERMO - "This is Palermo" sul gradino più alto del podio ai SJA British Sports Journalism Awards 2025, tra i riconoscimenti più prestigiosi nel panorama internazionale dei media sportivi, che ogni anno celebrano l'eccellenza nel giornalismo e nella produzione broadcast. Il documentario co-prodotto da COPA90 e Palermo FC ha ricevuto presso il London Palladium la medaglia d'oro come Best Television Documentary, davanti a produzioni di colossi internazionali come BBC, Noah Media Group e Sky Sports News. Il documentario "This is...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Documentario "This is Palermo" vincitore ai SJA Awards in Inghilterra Notizie correlate ‘Arco’: al cinema il film d’animazione vincitore dei César AwardsDal 12 marzo uscirà in tutte le sale italiane il film d’animazione Arco, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm... Leggi anche: Let’s Planner 2026: chi è Francesco Merletti, il vincitore dei Wedding Planners Awards Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: VIDEO – Palermo, scontro tra auto e tir: il mezzo pesante si ribalta, traffico e disagi; Pohjanpalo e la stagione da record: Mai visto un tifo del genere, ma annata perfetta solo se saliamo in A; Dove vedere Palermo-Cesena in tv? Dazn o Prime Video, orario; Serie B, accoglienza trionfale per il Palermo al Barbera in vista dei playoff. Documentario This is Palermo vincitore ai SJA Awards in InghilterraPALERMO (ITALPRESS) - This is Palermo sul gradino più alto del podio ai SJA British Sports Journalism Awards 2025, tra i riconoscimenti più prestigiosi ... italpress.com This is Palermo conquista Londra: miglior documentario tv agli SJA AwardsThis is Palermo vince agli SJA Awards 2025 come miglior documentario tv: riconoscimento internazionale per il Palermo FC. ilovepalermocalcio.com Storico. Filologico. Documentario. Un libro snello e allo stesso tempo corposo, utile come approfondimento sulla Roma imperiale, guida ai luoghi: libro alla mano, si può fare un percorso archeologico inedito nei monumenti di Roma. @Caroccieditore x.com #Documentario | "L’energia della creazione" di Giacomo Gatti Venerdì #1maggio in seconda serata su #Tv2000 Canale 28 dtt 157 Sky Un viaggio attraverso ventidue realtà esemplari per esplorare come il lavoro umano possa trasformarsi in un atto - facebook.com facebook