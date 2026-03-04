Let’s Planner 2026 | chi è Francesco Merletti il vincitore dei Wedding Planners Awards

Il 28 febbraio 2026 si è svolta a Roma la prima edizione dei Let’s Planner – Wedding Planners Awards, organizzata da Valentina Cortese. Durante la serata, è stato premiato Francesco Merletti come miglior wedding planner dell’evento. La manifestazione ha riunito professionisti del settore per riconoscere eccellenze e talenti nel campo del matrimonio.

Bergamo. Il 28 febbraio 2026 a Roma si è tenuta la prima edizione dei Let’s Planner – Wedding Planners Awards, evento ideato da Valentina Cortese per valorizzare, connettere e celebrare il mondo del Wedding. La serata ha visto protagonisti oltre 260 professionisti del settore tra candidati, partner, sponsor e ospiti provenienti da tutta Italia, tra questi il bergamasco Francesco Merletti vincitore del premio Miglior Wedding Planner Innovativo. La serata si è aperta come un viaggio immersivo tra scenografie cinematografiche, sfilate e corner dedicati ai partner con tanto di interviste in sale tematiche ispirate al glamour degli anni ’50. A seguire, la Cena di Gala curate nei minimi dettagli e interventi di figure di rilievo della wedding industry italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sposi stranieri a Palermo, wedding planner internazionali in città per visitare "i luoghi dei matrimoni"Con il progetto "Palermo for wedding", sostenuto dal Comune, si punta a valorizzare il capoluogo come destinazione internazionale d’eccellenza.

Franchi a Roma per prendere parte al ’Wedding Planners Award’Empatia, intimità e dialogo con la bellezza e l’unicità dei panorami che fanno da sfondo agli sposi nel loro giorno più speciale.