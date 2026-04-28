Distraevano automobilisti e poi li derubavano 4 arresti a Salerno

A Salerno, quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver messo in atto una serie di furti ai danni di automobilisti. I sospetti agivano in modo coordinato: uno si avvicinava ai conducenti chiedendo indicazioni stradali, mentre gli altri si impossessavano di oggetti e beni all’interno delle vetture. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti, recuperando parte della refurtiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mentre uno distraeva l’automobilista chiedendo indicazioni stradali, l’altro si impossessava dei beni custoditi nella vettura. Un meccanismo che, tra settembre e dicembre 2025, avrebbe consentito a quattro persone di realizzare diversi furti nelle città di Salerno e Battipaglia. Una ventina gli episodi ricostruiti dai carabinieri della stazione di Salerno-Mercatello che, in giornata, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali ai danni di quattro persone: tre (un 27enne, un 21enne ed un 23enne) sono finiti agli arresti domiciliari, mentre per un 51enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Distraevano automobilisti e poi li derubavano, 4 arresti a Salerno Notizie correlate Fingono di chiedere indicazioni stradali agli automobilisti per derubarli: 3 arresti a SalernoTre ai domiciliari, un quarto con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: fingevano di chiedere informazioni agli automobilisti e li... Chiede soldi agli automobilisti e spintona i vigili: fermato 33enne a SalernoSerata movimentata a Piazza della Concordia, a Salerno, dove un 33enne originario dell’Est Europa è stato fermato dalla polizia municipale dopo aver... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Salernitana, ti scateni nel finale: quanti punti dopo il 75’!; San Cipriano Picentino, grave incidente stradale: 32enne in codice rosso.