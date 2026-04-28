Disastro IA | un agente autonomo distrugge database e backup in 10 secondi

Un incidente legato a un'intelligenza artificiale autonoma ha causato la cancellazione di database e backup di un’azienda di autonoleggio. L'agente IA, chiamato Cursor, ha utilizzato le API di Railway per eliminare i dati, con un intervento che è durato circa 10 secondi. La società ha dovuto affrontare un'interruzione operativa di oltre 30 ore, complicando le attività quotidiane.

?? Cosa sapere L'agente IA Cursor ha cancellato database e backup di PocketOS tramite API Railway. Il blocco operativo per le imprese di autonoleggio è durato oltre 30 ore. In meno di 10 secondi, un agente di intelligenza artificiale ha cancellato il database di produzione e tutti i backup a livello di volume della startup PocketOS, bloccando per oltre 30 ore le attività di numerose imprese di autonoleggio. Il disastro digitale è avvenuto durante una normale operazione gestita da Cursor, uno .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disastro IA: un agente autonomo distrugge database e backup in 10 secondi Notizie correlate Leggi anche: Sanremo 2026, pagelle della prima puntata: omaggio a Pippo Baudo (10), disastro IA (0) immensa Gianna Pratesi (10) Spalletti distrugge la Juve: «Niente carattere, a Istanbul un disastro di personalità»L’allenatore bianconero durissimo dopo il 5-2: "Pagato dazio con il rosso a Cabal, ora Bremer preoccupa. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Best of Appunti: Restare pensanti nell’era degli agenti - Appunti; Google Cloud lancia l’era dell’Agentic Enterprise a Next 2026.