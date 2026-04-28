Disabilità la sfida del Dopo di noi | in campo la Fondazione Caffè Salato

Una nuova iniziativa si occupa di affrontare le problematiche legate alla disabilità e alla fase successiva alla perdita dell'autonomia. La Fondazione Caffè Salato è stata creata con il supporto di un'impresa sociale, otto famiglie e diverse aziende locali, tutte unite da un obiettivo comune. La fondazione nasce per rispondere a un bisogno concreto e rafforza la collaborazione tra soggetti pubblici e privati sul territorio.

Nasce da un profondo bisogno e da una grande alleanza territoriale la missione della Fondazione Caffè Salato, promossa dall'impresa sociale CavaRei insieme a otto famiglie fondatrici e diverse aziende forlivesi. L'obiettivo principale è supportare le persone con disabilità e i loro cari nel.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Disabilità e autonomia: ad Avellino manca una struttura per il “Dopo di Noi”Ad Avellino si apre una riflessione non più rinviabile: quella sulla necessità di una struttura dedicata al “Dopo di Noi”, capace di garantire... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Disabilità, la sfida del Dopo di noi: in campo la Fondazione Caffè Salato; Dalla norma alla realtà: la sfida pedagogica per rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità; Diritti delle persone con disabilità: l’Autorità Garante traccia il bilancio del primo anno di attività; Complimenti a Filippo Visentin e alla sua tesi sul tema Disabilità e dignità umana. Disabilità, la sfida del Dopo di noi: in campo la Fondazione Caffè SalatoNasce da un profondo bisogno e da una grande alleanza territoriale la missione della Fondazione Caffè Salato, promossa dall'impresa sociale CavaRei insieme a otto famiglie fondatrici e diverse aziende ... forlitoday.it Dopo di noi: una legge per garantire dignità e futuro alle persone con disabilitàA cura dell’Avv. Lelio Mancino In una società che cambia rapidamente e in cui le famiglie si trovano sempre più sole nell’affrontare situazioni comples ... ilgolfo24.it Dopo anni di abusi e violenze le cavò gli occhi premendo i pollici sulle orbite, provocandole la perdita della vista. A quattro anni da quei fatti è arrivata la sentenza di primo grado - facebook.com facebook La lezione del grande blackout elettrico in Spagna, un anno dopo. Di @CarloStagnaro x.com