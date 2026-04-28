' Dinosauri' mostra temporanea al Museo di Storia Naturale dell' Università di Pisa a Calci

Al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa a Calci è aperta fino al 31 agosto 2026 una mostra dedicata ai dinosauri. L’esposizione include più di venti modelli di grandi dimensioni, alcuni statici altri in movimento, rappresentando i rettili che hanno dominato il pianeta nel Mesozoico. La mostra consente ai visitatori di osservare da vicino queste creature preistoriche e di conoscere meglio il loro aspetto e la loro presenza nel passato.

Visitabile fino al 31 agosto 2026, la mostra temporanea ‘Dinosauri’ offre un'esposizione di oltre venti modelli a grandezza naturale, statici e dinamici, che riportano in vita i più grandi rettili mai vissuti dalle profondità del Mesozoico.La mostra è ospitata nei locali della Certosa di Pisa con.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Mostra 'Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa' al Museo della GraficaDal 30 aprile al 24 maggio 2026 il Museo della Grafica di Pisa ospita "Lo stato dell’arte. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: LE MOSTRE NEL MESE DI APRILE-MAGGIO 2026; Eventi segnalati dai Comuni. Il Museo di Storia Naturale di Unipi fa il boom di visitatori: quasi 100milaLe presenze sono aumentate di oltre il 20% sullo scorso anno. La direttrice: Sapevamo che i dinosauri sono molto amati dal pubblico del Museo, ma non ci aspettavamo questi numeri Pisa, 23 gennaio ... lanazione.it 8 musei da non perdere a Londra: dal mondo dei dinosauri al fascino del bizzarroIl quartiere di South Kensington è famoso per ospitare un terzetto di musei di grande richiamo: il Museo della Scienza, il Victoria & Albert Museum e, naturalmente, il Museo di Storia Naturale, ... nationalgeographic.it Sabato 9 maggio, ore 15:00 / Museo di Storia Naturale di Venezia Michal Boym. LA FLORA DELLA CINA Straordinaria opera di piante e animali esotici (Pacini Editore 2025) Conversazione musicata con le curatrici dell'opera Luigia Businarolo e Chiara O - facebook.com facebook Il Museo di Storia Naturale ha in agenda, dal 14 aprile all' 8 novembre, "Dentro la metamorfosi". museodistorianaturalemilano.it #milanoartweek26 #milanocultura x.com