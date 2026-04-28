Dignità del lavoro e sfide sociali | l' incontro per riflettere sul tema

Giovedì 30 aprile alle 20.45 si terrà l'ultimo appuntamento presso il Circolo Acli Villagrappa di Forlì, in via del Braldo 24, conclusione del ciclo di incontri intitolato “Il lavoro che cambia: significati e opportunità, diritti e dignità del lavoro”. L'evento è stato organizzato dai Circoli Acli del territorio con l’obiettivo di approfondire temi legati alla trasformazione del mondo del lavoro e alle questioni sociali connesse.

Si conclude giovedì 30 aprile alle 20.45, presso il Circolo Acli Villagrappa di Forlì, in via del Braldo 24, il ciclo di incontri “Il lavoro che cambia: significati e opportunità, diritti e dignità del lavoro”, promosso dai Circoli Acli del territorio per offrire uno spazio di riflessione e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

1° Maggio CONFIAL 2026: il lavoro regolare unisce | Roma Termini | Confial TV

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