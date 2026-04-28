Dietrolangolo tour guidati gratis nei quartieri | Così si comprende l’identità di un luogo

Un progetto che propone tour guidati gratuiti nei quartieri per conoscere meglio i quartieri stessi. Dopo le prime tappe a Gorla-Turro e Dergano, il programma continua con nuove visite. L’obiettivo è offrire ai residenti l’opportunità di scoprire le caratteristiche e le particolarità di ogni zona attraverso percorsi organizzati. Le iniziative sono aperte a chi desidera approfondire la conoscenza del proprio quartiere senza costi aggiuntivi.

Conoscere meglio il quartiere in cui si abita, con le visite guidate. E oggi, dopo Gorla-Turro e Dergano, il progetto Dietrolangolo 2.0, promosso dall’Associazione Interessi Metropolitani, fa tappa al Giambellino-Lorenteggio con le ultime sei visite guidate. L’itinerario sarà arricchito da aperture speciali, e incontri negli aterlier, con gli artisti. E ancora: dal ristorante Ruben, che offre un pasto a chi un pasto non può permetterselo per sè e per la propria famiglia, pagando un solo euro ciascuno, sino al LAC - laboratorio antropologico di cucina – una scuola dove ogni sera va in scena una gastronomia diversa e in un mese si fa praticamente il giro del mondo: si cucina, si chiacchiera e si crea comunità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dietrolangolo, tour guidati gratis nei quartieri: "Così si comprende l’identità di un luogo" Notizie correlate Palazzo Marino come non l’avete mai visto: tour guidati gratis nel cuore di MilanoPalazzo Marino apre le porte: visite guidate gratuite per scoprire sale e ambienti nascosti nel cuore istituzionale di Milano. Voto, oggi si presenta Scarfini. Malvatani in tour nei quartieriUfficializza oggi la sua candidatura a sindaco Alberto Maria Scarfini e, sempre nel fine settimana (a questo punto è più che verosimile pensare che...