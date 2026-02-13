Questa dieta vegana ha ridotto l’insulina del 30% nel diabete di tipo 1

Una ricerca recente ha dimostrato che seguire una dieta vegana a basso contenuto di grassi, senza limitare calorie o carboidrati, abbassa del 30% la quantità di insulina necessaria alle persone con diabete di tipo 1. Durante lo studio, i partecipanti hanno introdotto più alimenti a base vegetale, come legumi e verdure, che hanno contribuito a stabilizzare i livelli glicemici.

L'insulina è l'ormone che consente al glucosio, cioè lo zucchero presente nel sangue, di entrare nelle cellule muscolari e nel fegato per essere utilizzato come fonte di energia. Nelle persone con diabete di tipo 1 il pancreas non produce quantità sufficienti di insulina. Per questo motivo la somministrazione quotidiana è indispensabile per mantenere la glicemia sotto controllo. Tuttavia, alcuni pazienti sviluppano anche una forma di resistenza all'insulina. In questi casi le cellule non rispondono in modo adeguato all'ormone e il glucosio resta nel circolo sanguigno invece di essere assorbito correttamente.