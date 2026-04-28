Di Paola rivela sull’ipotesi commissariamento della FIGC | Occorre attendere Per prendere decisioni del genere dobbiamo affidarci agli organi preposti del Coni

Il vicepresidente del Coni ha commentato l’ipotesi di commissariamento della FIGC, sottolineando che bisogna attendere sviluppi e affidarsi agli organi competenti del Comitato Olimpico. Ha precisato che, in queste situazioni, le decisioni vengono prese solo dopo aver valutato attentamente le indicazioni delle autorità sportive e dei soggetti preposti. Non sono state fornite tempistiche o ulteriori dettagli sulla questione.

di Angelo Ciarletta Marco Di Paola ha parlato dell’ipotesi di commissariamento della FIGC. Vediamo che cosa ha detto il vicepresidente del Coni. Marco Di Paola, nato a Roma il 7 maggio 1968, avvocato, dal 2025 è vicepresidente del Coni. Su La Gazzetta dello Sport affronta il nodo del commissariamento della Figc e degli ultimi avvenimenti. ULTIMISSIME JUVE LIVE IPOTESI COMMISSARIAMENTO FIGC – « Al momento le informazioni che abbiamo sono quelle giornalistiche, quindi, con tutto rispetto, occorre attendere. Noi per prendere decisioni del genere dobbiamo affidarci a fonti certe, ovvero quelle degli organi preposti del Coni ». LE PRESSIONI...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Paola rivela sull’ipotesi commissariamento della FIGC: «Occorre attendere. Per prendere decisioni del genere dobbiamo affidarci agli organi preposti del Coni» Notizie correlate Di Paola fa chiarezza: «Commissariamento FIGC? Occorre attendere, il Coni ha poteri che vanno assolti con la massima cura»Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i... Disfatta Italia, Abodi sfiducia Gravina: “Figc da rinnovare”. L’ipotesi del commissariamentoZenica, 1° aprile 2026 – “Il calcio italiano va rifondato e questo processo deve ripartire da un rinnovamento dei vertici della Figc”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paola Caruso eliminata, poi il rientro segreto al GFVip. Francesca Manzini rivela il patto: Le ho promesso un aiuto economico; Grande Fratello VIP: La busta oro si apre: una sorpresa per i VIP Video; Paola Minaccioni all'Ambra Jovinelli con Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow; Paola Caruso, la rivelazione dell’ex fiamma Giancarlo Danto: Mi lasciò per motivi economici. Paola Caruso rivela le indicazioni ricevute dagli autori del GF VipPaola Caruso rivela le indicazioni ricevute dagli autori del GF Vip dopo il suo rientro nella Casa e accende il dibattito ... ilvicolodellenews.it I dubbi di Adriana sulle indagini di PaolaSpinta dal Grande Fratello, Paola indaga sul rapporto tra i VIP e Valeria Marini, ma Adriana inizia ad avere dei sospetti ... grandefratello.mediaset.it Paola Geranio. Snatam Kaur · Aadi Shakti. “Dopo aver pronunciato la mia verità, resto ricettiva a ciò che si rivela, e invece di lottare col disordine mi riallineo alla mia vitalità profonda" Questo è un dialogo tra la Giustizia e Florence Scovel Shinn, sedute l'una di facebook