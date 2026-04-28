Dfp Bankitalia bacchetta il governo sul taglio delle accise | Interventi limitati e di durata contenuta

Le autorità di vigilanza hanno criticato il governo riguardo al taglio delle accise, definendolo limitato nel suo intervento e di breve durata. Le audizioni sul Documento di finanza pubblica sono cominciate in un clima di preoccupazione, influenzato dalla situazione economica generale e da un cessate il fuoco in una regione strategica del Medio Oriente, il cui esito rimane incerto. La discussione si svolge in un momento di incertezza politica e finanziaria.

Le audizioni di peso sul Documento di finanza pubblica iniziano in un clima non proprio ottimista, colpa soprattutto della congiuntura economica e di un cessate il fuoco, ad Hormuz, che non è chiaro se si tradurrà in una tregua prolungata o in una pace. Le commissioni Bilancio di Camera e Senato, ospiti a Montecitorio, in mattinata hanno visto i rappresentanti di Istat, Bankitalia e dell’Ufficio parlamentare di bilancio e tutti e tre gli istituti, confermando sostanzialmente la validità del quadro contenuto nel Dfp, sebbene al ribasso, hanno frenato sulle eventuali tentazioni di fuga in avanti da parte del governo. Il capo del dipartimento...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Governo a caccia di 500 milioni per credito d’imposta sul gasolio agricolo e nuovo taglio delle accise Leggi anche: Carburanti, il governo valuta la proroga del taglio delle accise Altri aggiornamenti Dfp: Bankitalia, grande importanza discesa debito, serve riforma per produttivita'Prudenza su conti non sufficiente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - I limitati margini a disposizione derivano, prima ancora che ... ilsole24ore.com Dfp: Bankitalia, interventi mirati e contenuti in risposta a shock energetico(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Nei prossimi mesi, la politica di bilancio sara' chiamata ad adempiere agli impegni internazionali ... ilsole24ore.com