Ferruccio Lamborghini nacque nel 1916 in una zona della provincia di Ferrara. Nel 1948, il trattore denominato Carioca ebbe un grande successo, portando alla creazione di veicoli di alta gamma. Questa svolta segnò l'inizio di un percorso che avrebbe portato alla produzione di supercar di fama mondiale. La storia di questa azienda si intreccia con il passaggio da attività agricole a veicoli di lusso.

? Cosa sapere Ferruccio Lamborghini nasce a Renazzo il 28 aprile 1916 nel territorio ferrarese.. Il successo del trattore Carioca nel 1948 ha avviato la produzione di supercar.. Il 28 aprile 1916 nasce a Renazzo, frazione di Cento, Ferruccio Lamborghini, figura che trasformerà radicalmente il meccanico partendo dalle radici agricole della provincia ferrarese. Mentre l’attenzione sulla Motor Valley si concentra solitamente su Bologna, Imola o sulle zone di Parma e Modena, la storia del settore automobilistico affonda le sue radici in un territorio spesso meno celebrato ma fondamentale: i dintorni di Ferrara. Qui, in una realtà dominata dalla cultura agraria del primo Novecento, si è formata la personalità di un uomo che ha saputo trasformare la necessità pratica in eccellenza ingegneristica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle officine di guerra al trionfo del Carioca: l’alba di un mito

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