Dalla sicurezza alla prevenzione Etra mette al centro il benessere dei lavoratori

Etra ha annunciato l’implementazione di nuove iniziative dedicate alla sicurezza e alla prevenzione sul luogo di lavoro, con l’obiettivo di garantire un ambiente più salubre per i propri dipendenti. Le misure includono controlli periodici, formazione mirata e aggiornamenti delle procedure operative. La società sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla salute dei lavoratori, considerando questi aspetti come elementi fondamentali della propria cultura aziendale.

La salute e la sicurezza sul lavoro non sono soltanto obblighi normativi, ma una parte essenziale della cultura aziendale. È questo il messaggio che arriva da Etra Spa Società Benefit in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, promossa dall’Organizzazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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