Dalla bancarotta idrica al decennio più caldo di sempre così si alternano siccità e alluvioni

Negli ultimi anni, si sono succeduti periodi di siccità prolungata seguiti da intense alluvioni, riflesso di un cambiamento climatico in atto. Esperti del settore, tra cui rappresentanti di istituti di ricerca e monitoraggio, sono intervenuti in studio per analizzare questa alternanza. Tra i partecipanti ci sono scienziati e analisti che discutono degli effetti delle condizioni atmosferiche estreme e delle conseguenze sul territorio.

Assunta Di Vaio nel ranking Research.com, nuovo riconoscimento internazionale per la Parthenope Transizione 5.0, risorse per 9,8 mld: piano esecutivo entro fine maggio “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte TESTO degli Ospiti: Pasini (Cnr), Debolini (Cmcc) e Tagliabue (True blue). In studio Manieri e Viettone VIDEO, pubblicato il 30 marzo 2026 In questi stessi giorni a Roma, il 24 e 25 marzo all’Ifad, il vertice UN-Water per coordinare l’approccio delle Nazioni Unite alle problematiche relative all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. A partire dal Rapporto State of the...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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