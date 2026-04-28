Dal Brasile arriva una notizia inattesa: il club partenopeo sta portando avanti trattative con un giovane difensore centrale di 17 anni, attualmente in forza all’Athletic Bilbao. Gabriel Índio, che gioca nel settore giovanile, è al centro delle discussioni tra le due squadre. La notizia si aggiunge alle voci di mercato legate al club napoletano, senza ancora conferme ufficiali o dettagli sulla conclusione della trattativa.

Gabriel Índio, difensore centrale di 17 anni dell’Athletic Bilbao, è il nuovo obiettivo del calciomercato Napoli. Secondo ESPN Brasil, gli azzurri stanno trattando per portare il giovane brasiliano in estate, con una cifra che potrebbe superare i 4 milioni di euro. Índio al Napoli: la trattativa avanzata con l’Athletic Bilbao. La conferma arriva direttamente dal Brasile, dove ESPN Brasil ha riportato i dettagli della trattativa in corso tra il Napoli e l’Athletic Bilbao. Le due società stanno discutendo il trasferimento del centrale mancino, che rappresenterebbe un investimento su un profilo giovane ma già con esperienza internazionale. Il giocatore ha un contratto valido fino a dicembre 2028, il che garantisce al club basco una posizione contrattuale solida nelle negoziazioni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dal Brasile la notizia a sorpresa: “Trattativa avanzata col Napoli”

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