Lingard pronto per il Brasile | Corinthians in trattativa avanzata interesse anche MLS

Jesse Lingard è in trattativa avanzata con il Corinthians, una delle principali squadre del Brasile, mentre l'interesse per l'MLS rimane vivo. Il calciatore, noto per le sue esperienze in Inghilterra, sembra prossimo a cambiare squadra. La trattativa si sta sviluppando rapidamente, con dettagli più concreti che stanno emergendo nelle ultime ore.

Un profilo di rilievo del calcio internazionale sta per aprire una nuova pagina della carriera: Jesse Lingard potrebbe indossare la maglia del Corinthians. La trattativa è entrata nelle fasi finali, dopo la conclusione dell’expérienza in Asia con il Seoul in Corea del Sud a dicembre 2025. Il Brasile si propone come destinazione plausibile per un rilancio che unisca continuità offensiva e validità internazionale. Il mercato degli svincolati accelera la corsa di Lingard, con l’ex talento del Manchester United al centro di una negoziazione serrata con il Corinthians. Il centrocampista inglese cerca una nuova sfida fuori dall’Europa, e la proposta brasiliana sembra quella più convincente tra le opzioni finora sul tavolo, anche alla luce di interessi manifestati da club della Major League Soccer. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Lingard pronto per il Brasile: Corinthians in trattativa avanzata, interesse anche MLS Leggi anche: Lingard verso il Brasile: trattativa avanzata con il Corinthians. L’ex United piace anche in Major League Griezmann verso la MLS: trattativa in fase avanzata???? BREAKING: Orlando City advance in talks to sign Antoine Griezmann from Atlético Madrid. Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Dopo la Corea del Sud c’è il Brasile: Lingard pronto a ripartire dal Remo; I migliori svincolati ancora disponibili; L'ex Manchester United Lingard lascia la Corea del Sud. Nel suo futuro c'è il Brasile. Lingard verso il Brasile: trattativa avanzata con il Corinthians. L’ex United piace anche in Major LeagueLingard è pronto a ripartire con una nuova avventura in Brasile: la trattativa con il Corinthians è alle fasi conclusive. Quante richieste per l’ex United! Lingard si prepara a una nuova avventura olt ... calcionews24.com Ex Manchester United, Jesse Lingard pronto a ripartire dal Corinthians in BrasileL'inglese è libero sul mercato degli svincolati dopo un'esperienza in Corea del Sud. msn.com