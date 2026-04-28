Le automobili più recenti, immatricolate nell’Unione Europea dal 31 marzo 2018, sono dotate di sistemi che chiamano automaticamente il numero di emergenza 112 in caso di incidente. Questa tecnologia, integrata nei veicoli di nuova generazione, si attiva senza l’intervento diretto del conducente. La funzione rappresenta un passo avanti rispetto ai metodi tradizionali di chiamata di soccorso.

Le macchine più moderne – tutte quelle vendute come nuove in Ue dal 31 marzo 2018 – sono in grado di chiamare da sole il 112 in caso d’incidente. Il sistema si chiama eCall, può essere attivato manualmente premendo un pulsante Sos, ma, in caso d’impatto violento, l’impianto è anche in grado di inviare automaticamente una segnalazione al Nue (numero unico delle emergenze) trasmettendo dati come la posizione Gps, il numero di passeggeri, il tipo di veicolo e di carburante. Queste eCall, che riducono i tempi di soccorso e aumentano così le chance di sopravvivere e contenere i danni, da qualunque luogo in Italia partano arrivano alla centrale unica di risposta (Cur) di Varese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal 112 all’auto che chiama da sola: "Siamo nel futuro dell’emergenza"

What a Fire Chief Wants Every Family to Know (Before It’s Too Late)

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