Dopo l’incontro del mese scorso a Careggine, quando è nato e ha preso il via il progetto "Sale e Neve", tra gli alunni della primaria e i loro omologhi delle scuole di Marciana e dell’ Isola di Capraia, il passato fine settimana è stata la volta di attivare lo scambio ambientale, o gemellaggio che si voglia dire, facendo il percorso all’inverso e cioè dai monti al mare. La partenza dal cuore del Parco delle Alpi Apuane ha, infatti, portato i giovani studenti fino al territorio marino e straordinariamente selvaggio dell’Isola di Capraia, all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Con loro hanno portato un dono semplice e al contempo molto prezioso: un sacchetto di semi che, come l’amicizia tra abitanti di territori tanto diversi, saranno destinati a crescere e a costituire memoria, non soltanto ambientale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dai monti al mare: gli studenti sbarcano a Capraia per il gemellaggio

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