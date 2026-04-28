Da oggi il biglietto del treno arriva direttamente su WhatsApp

Da oggi i viaggiatori di Tenord possono ricevere il biglietto del treno direttamente su WhatsApp. La società ha reso disponibile questa opzione attraverso tutte le postazioni self-service e i Digital Gate, i desk dedicati alle vendite digitali. La novità permette di ricevere il biglietto tramite messaggio nella chat, semplificando il processo di acquisto e consegna. La funzione si aggiunge alle modalità già esistenti di vendita digitale.

Novità per i viaggiatori di Tenord. Il biglietto del treno ora arriva direttamente in chat. Trenord introduce una nuova modalità di acquisto e ricezione: il ticket su WhatsApp, disponibile tramite tutte le self-service e i Digital Gate, i desk dedicati alle vendite completamente digitali già.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Trenord sbarca su WhatsApp: il biglietto ora arriva direttamente in chat Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Da oggi il biglietto del treno arriva direttamente su WhatsApp; Trenord, il biglietto del treno arriva su WhatsApp; Trenord sbarca su WhatsApp: il biglietto arriva in chat. Ecco come funziona; Trenord lancia il biglietto ferroviario su WhatsApp. Da oggi il biglietto del treno arriva direttamente su WhatsAppNovità per i viaggiatori di Tenord. Il biglietto del treno ora arriva direttamente in chat. Trenord introduce una nuova modalità di acquisto e ricezione: il ticket su WhatsApp, disponibile tramite tut ... quicomo.it Trenord sbarca su WhatsApp: il biglietto arriva in chat. Ecco come funzionaTrenord continua il percorso di digitalizzazione della propria offerta lanciando una nuova funzionalità strategica: da oggi, i viaggiatori possono ricevere i propri titoli di viaggio direttamente sull ... laprovinciadicomo.it A partire dall’8 settembre 2026, WhatsApp supporterà solo smartphone con Android 6.0 o versioni successive. Questo significa che i dispositivi ancora basati su Android 5.0 e Android 5.1, cioè Lollipop, non potranno più usare l’app una volta entrato in vigore il - facebook.com facebook Amir Rrahmani will sign new deal at Napoli until June 2029, agreement sealed. Up next: negotiations with Antonio Vergara. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato su WhatsApp: whatsapp.com/channel/0029Vb… x.com