Da oggi il biglietto del treno arriva direttamente su WhatsApp

Da quicomo.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi i viaggiatori di Tenord possono ricevere il biglietto del treno direttamente su WhatsApp. La società ha reso disponibile questa opzione attraverso tutte le postazioni self-service e i Digital Gate, i desk dedicati alle vendite digitali. La novità permette di ricevere il biglietto tramite messaggio nella chat, semplificando il processo di acquisto e consegna. La funzione si aggiunge alle modalità già esistenti di vendita digitale.

Novità per i viaggiatori di Tenord. Il biglietto del treno ora arriva direttamente in chat. Trenord introduce una nuova modalità di acquisto e ricezione: il ticket su WhatsApp, disponibile tramite tutte le self-service e i Digital Gate, i desk dedicati alle vendite completamente digitali già.🔗 Leggi su Quicomo.it

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